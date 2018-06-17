Авария произошла в Шуском районе Жамбылской области.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Казахстане в сошедшем с рельсов пассажирском поезде погиб подросток, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, восемь вагонов поезда Алма-Ата – Астана сошли с рельсов в Шуском районе Жамбылской области. Три из них рухнули на бок.

В результате аварии погиб подросток, еще три человека получили ранения. Пассажиров поезда на попутном составе транспортируют к близлежащей станции Шу.