Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

Рекомендуем
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Мемориальную доску в память о первом в мире космонавте Юрии Гагарине открыли на острове Бендор во Франции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Var-Matin.
В 50-х годах прошлого века остров купил французский предприниматель Поль Рикар. Он пригласил Гагарина отдохнуть на Бендоре, и советский космонавт принял это предложение.
Памятная доска размещена на набережной порта Сен-Пьер де Эмбис.
На острове Бендор также отдыхали космонавты первого космического экипажа — Борис Егоров, Владимир Комаров и Константин Феоктистов.
Следующая новость
Рустам Минниханов отметил перспективы сотрудничества между регионами в сфере туризма и в развитии особых экономических зон.
Отличившимся работникам полей были вручены почетные грамоты, дипломы и денежные премии.
Спутник был запущен при помощи ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с Плесецка в 00.46 по московскому времени.
Съемочная группа телеканала National Geographic прилетела в Лаишево из США.
В странах Европы не проводится вакцинопрофилактика против инфекционного заболевания.
Испанец пока не принял решение о продолжении профессиональной карьеры.
К медикам в состоянии алкогольного опьянения обратились несколько австралийских граждан.
За команду румынский защитник провёл пять матчей и отметился одним голевым пасом.
Представители иностранных СМИ участвовали в конкурсах, пробовали чак-чак и следили за финалом чемпионата мира по корэш.
Медики Казани госпитализировали шесть человек.
В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки