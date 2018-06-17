Во Франции открыли мемориальную доску в память о Гагарине

Советский космонавт отдыхал на острове Бендор по приглашению его владельца Поля Рикара.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Мемориальную доску в память о первом в мире космонавте Юрии Гагарине открыли на острове Бендор во Франции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Var-Matin.

В 50-х годах прошлого века остров купил французский предприниматель Поль Рикар. Он пригласил Гагарина отдохнуть на Бендоре, и советский космонавт принял это предложение.

Памятная доска размещена на набережной порта Сен-Пьер де Эмбис.

На острове Бендор также отдыхали космонавты первого космического экипажа — Борис Егоров, Владимир Комаров и Константин Феоктистов.