Видео с влетевшим в толпу пешеходов в центре Москвы таксистом

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали видео с таксистом, который в центре Москвы вылетел на тротуар и сбил сразу восемь пешеходов.
Авария произошла в минувшую субботу вечером на улице Ильинка. На кадрах видно как автомобиль резко выруливает с дороги и сбивает людей. Затем мужчина выбегает из авто и пытается скрыться.
По данным ТАСС, после аварии в больницу доставили пять человек, из них две гражданки Мексики, одна – Украины и две россиянки. Еще три человека получили различные повреждения, однако госпитализация им не потребовалась.
Как сообщает агентство, водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Мужчина признался, что находился за рулем уже 20 часов и очень сожалеет о случившемся, а свой побег с места происшествия он объяснил испугом.
Видео наезда такси на пешеходов в центре Москвы.pic.twitter.com/UgMLPnuuzc— Тот самый Мартин (@martin_camera) 16 июня 2018 г.
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