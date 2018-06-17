Видео с влетевшим в толпу пешеходов в центре Москвы таксистом

Автомобиль выехал на тротуар и сбил сразу восемь человек.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали видео с таксистом, который в центре Москвы вылетел на тротуар и сбил сразу восемь пешеходов.

Авария произошла в минувшую субботу вечером на улице Ильинка. На кадрах видно как автомобиль резко выруливает с дороги и сбивает людей. Затем мужчина выбегает из авто и пытается скрыться.

По данным ТАСС, после аварии в больницу доставили пять человек, из них две гражданки Мексики, одна – Украины и две россиянки. Еще три человека получили различные повреждения, однако госпитализация им не потребовалась.

Как сообщает агентство, водитель заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Мужчина признался, что находился за рулем уже 20 часов и очень сожалеет о случившемся, а свой побег с места происшествия он объяснил испугом.