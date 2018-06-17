Медведев поздравил медработников России с профессиональным праздником

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников страны с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на официальном сайте Правительства РФ.
Премьер рассказал о гордости за успехи российских медработников, помогающих победить тяжелые болезни и обеспечивающих рост продолжительности жизни россиян.
«Каждый день вы принимаете важнейшие решения, от которых во многом зависит жизнь человека. Вы не только профессионалы высочайшей квалификации, но и люди, обладающие особыми качествами: терпением, внимательностью, умением сопереживать чужой боли», – отметил Медведев.
Он пожелал тем, кто посвятил свою жизнь медицине, удачи, благополучия и новых достижений.
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