Во время матча Франция – Австралия 69 болельщиков обратились за помощью к казанским врачам

Медики Казани госпитализировали шесть человек.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). За время матча чемпионата мира по футболу между Францией и Австралией к медикам Казани обратились 69 человек. Об это в городском пресс-центре мундиаля заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Если сказать, что все прошло спокойно — ничего не сказать. В целом система здравоохранения была готова принять всех нуждающихся. Во время матча всего было 69 обращений. Это, как правило, амбулаторные обращения от зрителей и болельщиков. Шестерых мы госпитализировали в наш основной госпиталь, и в течение 6 часов они были отправлены домой», — рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Напомним, матч Франция — Австралия завершился 16 июня со счетом 2:1 в Казани.