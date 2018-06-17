Во время матча Франция – Австралия 69 болельщиков обратились за помощью к казанским врачам

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). За время матча чемпионата мира по футболу между Францией и Австралией к медикам Казани обратились 69 человек. Об это в городском пресс-центре мундиаля заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
«Если сказать, что все прошло спокойно — ничего не сказать. В целом система здравоохранения была готова принять всех нуждающихся. Во время матча всего было 69 обращений. Это, как правило, амбулаторные обращения от зрителей и болельщиков. Шестерых мы госпитализировали в наш основной госпиталь, и в течение 6 часов они были отправлены домой», — рассказал замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
Напомним, матч Франция — Австралия завершился 16 июня со счетом 2:1 в Казани.
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