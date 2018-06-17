В Раде назвали «Северный поток – 2» российским оружием

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Газопровод «Северный поток — 2» является оружием России в Берлине, заявила заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед. Об этом пишет «Газета.ру».
«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня „Северный поток — 2“ — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», — сказала Сыроед.
По ее мнению, Россию «отделяет пропасть» от цивилизованного мира. Кроме того, Россия может превратиться в угрозу для мира из-за «финансовой агрессии», считает заспредседателя Рады.
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