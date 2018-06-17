Япония выразила сожаления в связи с российскими учениями на Курилах

Россия отвергла заявление Токио.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Правительство Японии выразило сожаление из-за предстоящих российских военных учений на острове Итурул на юге Курил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.

Заявление Токио было передано Министерству иностранных дел России через посольство Японии в Москве. РФ отклонила его, поскольку учения будут проведены в пределах национальной территории.

Японское МИД пока не комментирует отказ России.