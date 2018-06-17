Япония выразила сожаления в связи с российскими учениями на Курилах

Рекомендуем
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Правительство Японии выразило сожаление из-за предстоящих российских военных учений на острове Итурул на юге Курил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri Shimbun.
Заявление Токио было передано Министерству иностранных дел России через посольство Японии в Москве. РФ отклонила его, поскольку учения будут проведены в пределах национальной территории.
Японское МИД пока не комментирует отказ России.
Следующая новость
Медики Казани госпитализировали шесть человек.
В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.
Мастер-класс по приготовлению татарской сладости провели сегодня в городском пресс-центре мундиаля.
ДТП произошло на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».
Автомобиль «Лада» с пятью пассажирами протаранил опору ЛЭП.
Президент Татарстана находится в Алтайском крае с рабочим визитом.
Марс и Земля в июльскую ночь приблизятся друг к другу на расстояние 56 – 58 млн км.
ИА «Татар-информ» публикует фотографии обновленного участка набережной в Казани.
В России 17 июня профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры и другие медицинские работники.
В этом году официально разрешено отдыхать на берегу реки Зай лишь на территории городской зоны отдыха, которую называют «городским пляжем».
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки