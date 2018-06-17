Дзагоев не полетит на матч мундиаля против сборной Египта

Спортсмен получил травму во время матча открытия ЧМ-2018.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не будет участвовать в матче второго тура группового этапа мундиаля против команды Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной сборной.

Дзагоев получил травму во время первого тайма матча открытия со сборной Саудовской Аравии. Футболист повредил мышцы задней поверхности бедра и останется в Москве, чтобы продолжить реабилитацию.

Решение о дальнейшем лечении и реабилитации будет принято после возвращения команды из Санкт-Петербурга.

Матч Россия — Египет пройдет в северной столице 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.