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Татар-информ

17 июня 2018, 15:04

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018

Дзагоев не полетит на матч мундиаля против сборной Египта

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Спортсмен получил травму во время матча открытия ЧМ-2018.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не будет участвовать в матче второго тура группового этапа мундиаля против команды Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу национальной сборной.

Дзагоев получил травму во время первого тайма матча открытия со сборной Саудовской Аравии. Футболист повредил мышцы задней поверхности бедра и останется в Москве, чтобы продолжить реабилитацию.

Решение о дальнейшем лечении и реабилитации будет принято после возвращения команды из Санкт-Петербурга.

Матч Россия — Египет пройдет в северной столице 19 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.

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