Швейцарские болельщики случайно попали в Донбасс вместо ЧМ-2018

Европейцы направлялись в Ростов-на-Дону на матч Швейцария – Бразилия.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Болельщики из Швейцарии случайно приехали в Донбасс, направляясь на матч национальной сборной в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает украинский волонтер Анна Домбровская на своей странице в социальной сети Facebook.

Болельщики направлялись на матч Бразилия — Швейцария на автомобиле. Навигатор проложил путь в Ростов-на-Дону через Донецк, в результате чего швейцарцы едва не попали на передовую в зоне боевых действий.

Домбровская помогла болельщикам выехать из опасной зоны и найти более безопасный путь на матч.

Волонтера удивило, что на блок-посту никто не спросил швейцарцев о цели поездки. Болельщиков пропустили в Донецк, несмотря на надписи на машине, указывающие, что они едут на чемпионат мира по футболу в Россию.