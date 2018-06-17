Швейцарские болельщики случайно попали в Донбасс вместо ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Болельщики из Швейцарии случайно приехали в Донбасс, направляясь на матч национальной сборной в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает украинский волонтер Анна Домбровская на своей странице в социальной сети Facebook.
Болельщики направлялись на матч Бразилия — Швейцария на автомобиле. Навигатор проложил путь в Ростов-на-Дону через Донецк, в результате чего швейцарцы едва не попали на передовую в зоне боевых действий.
Домбровская помогла болельщикам выехать из опасной зоны и найти более безопасный путь на матч.
Волонтера удивило, что на блок-посту никто не спросил швейцарцев о цели поездки. Болельщиков пропустили в Донецк, несмотря на надписи на машине, указывающие, что они едут на чемпионат мира по футболу в Россию.
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