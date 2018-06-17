Рекомендуем
Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Мамадыше появится «Дружелюбная поликлиника» — в настоящее время ведется проектирование учреждения по этой концепции, сообщает портал «Нократ» со ссылкой на главного врача ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница» Дамира Хазиева..
В поликлинике предусмотрен большой вестибюльный блок для регистратуры на площади 200 кв. м. Так, в вестибюле будут находиться вместительное хранилище для амбулаторных карт, информационная стойка и гардероб. Опыт концепции «Дружелюбной поликлиники» эксперты изучали в Удмуртии.
Хазиев рассказал также о важных событиях в сфере здравоохранения района. Так, в 2017 году в больнице открылся операционный блок, включающий реанимационное отделение, и центральное стерилизационное отделение стоимостью около 100 млн рублей. На оборудование, в том числе американское, было затрачено более 40 млн рублей.
В Мамадыше проводится капитальный ремонт поликлиники: после ремонта на первом этаже терапевтического корпуса будет располагаться диагностическая служба. Кроме того, в поликлинике откроется эндоскопическое отделение.
Главврач Мамадышской больницы отметил, что в прошлом году открылся ФАП в Нижней Кузгунче, следующий на очереди — ФАП в деревне Большая Шия.
Следующая новость
Медики Казани госпитализировали шесть человек.
В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.
Мастер-класс по приготовлению татарской сладости провели сегодня в городском пресс-центре мундиаля.
ДТП произошло на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».
Автомобиль «Лада» с пятью пассажирами протаранил опору ЛЭП.
Президент Татарстана находится в Алтайском крае с рабочим визитом.
Марс и Земля в июльскую ночь приблизятся друг к другу на расстояние 56 – 58 млн км.
ИА «Татар-информ» публикует фотографии обновленного участка набережной в Казани.
В России 17 июня профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры и другие медицинские работники.
В этом году официально разрешено отдыхать на берегу реки Зай лишь на территории городской зоны отдыха, которую называют «городским пляжем».
17 июня“Любовь стоит того, чтобы ждать”: Таслима Низами и ее первая любовь Иван поженились спустя 40 лет после разлуки