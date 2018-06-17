В поликлинике предусмотрены вместительное картохранилище и инфостойка.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Мамадыше появится «Дружелюбная поликлиника» — в настоящее время ведется проектирование учреждения по этой концепции, сообщает портал «Нократ» со ссылкой на главного врача ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница» Дамира Хазиева..

В поликлинике предусмотрен большой вестибюльный блок для регистратуры на площади 200 кв. м. Так, в вестибюле будут находиться вместительное хранилище для амбулаторных карт, информационная стойка и гардероб. Опыт концепции «Дружелюбной поликлиники» эксперты изучали в Удмуртии.

Хазиев рассказал также о важных событиях в сфере здравоохранения района. Так, в 2017 году в больнице открылся операционный блок, включающий реанимационное отделение, и центральное стерилизационное отделение стоимостью около 100 млн рублей. На оборудование, в том числе американское, было затрачено более 40 млн рублей.

В Мамадыше проводится капитальный ремонт поликлиники: после ремонта на первом этаже терапевтического корпуса будет располагаться диагностическая служба. Кроме того, в поликлинике откроется эндоскопическое отделение.

Главврач Мамадышской больницы отметил, что в прошлом году открылся ФАП в Нижней Кузгунче, следующий на очереди — ФАП в деревне Большая Шия.