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Видео с места столкновения мотоциклистов в Казани

Татар-информ

17 июня 2018, 11:57

Происшествия

Видео с места столкновения мотоциклистов в Казани

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ДТП произошло на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места столкновения двух мотоциклистов в Ново-Савиновском районе Казани.

Авария произошла минувшим вечером на проспекте Ямашева напротив ТЦ «Савиново».

На кадрах видно мотоциклы, лежащие посреди автодороги. Участок аварии оцеплен полицейскими.

По предварительной информации, оба участника ДТП живы. Подробности и причины аварии уточняются. 

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