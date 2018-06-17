В дни ЧМ-2018 казанцы научат иностранцев готовить чак-чак

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Казанцы научат иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу и гостей города готовить настоящий татарский чак-чак. Презентация программы мастер-класса прошла сегодня в городском пресс-центре ЧМ-2018.
«Есть несколько версий происхождения этой сладости. Раньше чак-чак готовили из орехов, но позволить его себе могли знатные люди. Чаще всего эта сладость подавалась на свадьбах. Позже богачи перестали использовать орешки и заменили их на тесто, кусочки которого обжаривались в масле», – рассказала экскурсовод, хозяйка Дома-музея чак-чака Наргиза Сафиуллина.
Мастер-классы для гостей и жителей города казанские мастерицы проводят в музее каждый день. Экскурсии и обучение сотрудники проводят на трех языках: русском, татарском и английском.
Музей чак-чака находится на улице Парижской Коммуны, 18.
«К нам приходят и немцы, и французы, и жители других стран. К примеру, на днях было много австралийцев. Чак-чак всем нравится», – заметила Наргиза Сафиуллина.
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