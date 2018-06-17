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Татар-информ

17 июня 2018, 11:52

Духовная жизнь

Далай-лама рассказал о секрете счастья

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Фото: pixabay.com CC0 Creative Commons

Духовный лидер буддистов призвал к состраданию и альтруизму.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Любому человеку для счастья необходим «покой ума», заявил в ходе духовных учений для буддистов из России и стран Балтии в Риге Далай-лама XIV. Об этом сообщает РИА Новости.

Достичь «покоя ума» можно при помощи сострадания и альтруизма, а осуществление желаний счастья не принесет, отметил Далай-лама. «Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья», — сказал духовный лидер буддистов.

Необходимо тренировать свой ум, подчеркнул он. Кроме того, Далай-лама отметил, что гнев, чувство конкуренции и зависть ведут к страданиям.

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