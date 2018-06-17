В ДНР рассказали об испытании американской системы разведки украинскими силовиками

ВСУ испытали систему во время обстрела населенного пункта Зайцево.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Американскую разведывательно-сигнализационную аппаратуру «Рембасс-2» применили украинские военные в Донбассе, заявил начальник пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Бессонов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Система разведки была испытана во время обстрела ВСУ населенного пункта Зайцево. В результате обстрела пострадала мирная жительница 1937 года рождения, отметил Безсонов.

Система «Рембасс-2» была принята на вооружение американскими войсками в конце 90-х годов прошлого века. Она позволяет быстро и надежно обнаружить скрытно передвигающийся объект и определить его положение. Человека система распознает на расстоянии до 75 м, военную технику — на расстоянии до 350 м.