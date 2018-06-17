Автомобиль «Лада» с пятью пассажирами протаранил опору ЛЭП.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске из-за врезавшегося в столб пьяного водителя пострадал ребенок, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне поздним вечером в одном из садовых товариществ возле озера Долгое нетрезвый водитель потерял управление «Ладой» и протаранил опору ЛЭП.

На момент ДТП в автомобиле находилось шесть человек, трое из них, в том числе и ребенок, доставлены в приемный покой ЦРБ Нижнекамска.

На месте сотрудники ПСЧ №63 отключили аккумулятор поврежденного автомобиля, чтобы не произошло возгорание.