США предъявило Северной Корее 47 требований по денуклеаризации

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). США требуют от Северной Кореи денуклеаризации и ликвидации других средств массового уничтожения по 47 пунктам, заявили в МИД Японии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на NHK.
В случае невыполнения требований, США продолжат санкционную политику в отношении КНДР, сказал министр иностранных дел Японии Таро Коно. Кроме того, американские войска останутся в Южной Корее до тех пор, пока кардинально не изменится ситуация с безопасностью на полуострове.
Вопрос гарантий КНДР еще подлежит обсуждению. Это может быть международный договор, согласно которому США не будут атаковать Северную Корею и пересекать 38-ю параллель.
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