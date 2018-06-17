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(Казань, 71 июня, «Татар-информ»). После запуска спутника «Глонасс-М» разгонный блок «Фрегат» «захоронили» на орбите, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
При помощи двух включений двигательной остановки «Фрегат» переместили на орбиту «захоронения». Высота орбиты — более 19,2 тыс. км.
Спутник «Глонасс-М» был запущен при помощи ракеты «Союз-2.1б», стартовавшей с Плесецка в 00.46 по московскому времени. Разгонный блок со спутником отделились от третьей ступени в 00.56, после чего «Глонасс-М» был довыведен на расчетную орбиту.
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