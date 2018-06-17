Из-за наводнений и оползней в Индии погибли 17 человек

Стихия обрушилась на штаты Ассам, Мизорам и Трипура.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Из-за наводнения в Индии погибли 17 человек, сообщили «Известия».

Наводнения и оползни в штатах Ассам, Мизорам и Трипура повредили свыше 22 тысяч построек.

Свыше 40 тысяч человек были эвакуированы из своих жилищ. Для всех пострадавших власти организовали 189 палаточных лагерей.