Президент Латвии: США не сможет «защитить» Европу от России

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Европа не может в полной мере рассчитывать на США для защиты от ряда вызовов, в том числе и от России, заявил Президент Латвии Раймонд Вейонис. Об этом сообщает RT со ссылкой на TVnet.
Перед Североатлантическим альянсом в данный момент стоит несколько угроз, в числе которых ситуация в Северной Африке и Сирии, отметил Вейонис. Он также отметил в числе вызовов «демонстрирующую свои мускулы» Россию.
Европа должна укреплять свою безопасность, считает латвийский лидер.
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