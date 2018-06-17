Президент Латвии: США не сможет «защитить» Европу от России

По мнению Раймонда Вейониса, Европа должна укреплять свою безопасность.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Европа не может в полной мере рассчитывать на США для защиты от ряда вызовов, в том числе и от России, заявил Президент Латвии Раймонд Вейонис. Об этом сообщает RT со ссылкой на TVnet.

Перед Североатлантическим альянсом в данный момент стоит несколько угроз, в числе которых ситуация в Северной Африке и Сирии, отметил Вейонис. Он также отметил в числе вызовов «демонстрирующую свои мускулы» Россию.

Европа должна укреплять свою безопасность, считает латвийский лидер.