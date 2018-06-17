Профсоюзы не поддержали законопроект о пенсионной реформе

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Профсоюзы не поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК), сообщает «Интерфакс».
«РТК обсудила представленные законопроекты, две стороны (работодатели и Правительство — прим. Т-и) поддержали эти законопроекты, сторона профсоюзов их не поддержала», — сказал координатор стороны профсоюзов РТК Михаил Шмаков.
Тем не менее мнение сторон РТК не помешает кабмину представить законопроекты на рассмотрение в Государственную Думу, отметил координатор.
Из материалов заседания следует, что работодатели одобрили концепцию законопроекта, но попросили дать более подробную оценку его последствиям, предоставить статистику и расчеты.
Замечания сторон РТК будут направлены в Госдуму.
На заседании также были рассмотрены законопроекты о повышении НДС до 20 процентов и об установлении тарифа взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22 процента.
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