Министр здравоохранения РТ поздравил коллег с Днем медицинского работника

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(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Министр здравоохранения РТ Марат Садыков поздравил коллег с Днем медицинского работника.
«Ваше умение и опыт, ваша человечность, бескорыстие и самоотверженность сделали профессию медика одной из самых уважаемых в обществе. Меняются времена, технологии и жизненные ценности, неизменным остается одно – заботливые руки и добрые сердца врачей и медсестер. Это основа основ, заложенная поколениями медиков.
Сегодня, в первую очередь, именно от вас зависит успех выполнения нашей главной задачи – обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи каждому человеку.
Где бы вы ни трудились: на селе или в городской больнице, в составе бригады скорой помощи или в центре высоких технологий, от работы каждого из вас зависят здоровье и жизни людей. Помните, что ни один даже самый современный аппарат не сможет заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту.
Искренне желаю, чтобы вы сохранили оптимизм и гордость за свою профессию! Чтобы у вас не иссякали энтузиазм, человеколюбие и творческая инициатива! Пусть вас радуют успехи в труде и благодарные пациенты!» – поздравил медиков глава ведомства.
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