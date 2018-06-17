Министр здравоохранения РТ поздравил коллег с Днем медицинского работника

В России 17 июня профессиональный праздник отмечают врачи, фельдшеры и медицинские работники.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Министр здравоохранения РТ Марат Садыков поздравил коллег с Днем медицинского работника.

«Ваше умение и опыт, ваша человечность, бескорыстие и самоотверженность сделали профессию медика одной из самых уважаемых в обществе. Меняются времена, технологии и жизненные ценности, неизменным остается одно – заботливые руки и добрые сердца врачей и медсестер. Это основа основ, заложенная поколениями медиков.

Сегодня, в первую очередь, именно от вас зависит успех выполнения нашей главной задачи – обеспечения доступности и качества оказания медицинской помощи каждому человеку.

Где бы вы ни трудились: на селе или в городской больнице, в составе бригады скорой помощи или в центре высоких технологий, от работы каждого из вас зависят здоровье и жизни людей. Помните, что ни один даже самый современный аппарат не сможет заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту.

Искренне желаю, чтобы вы сохранили оптимизм и гордость за свою профессию! Чтобы у вас не иссякали энтузиазм, человеколюбие и творческая инициатива! Пусть вас радуют успехи в труде и благодарные пациенты!» – поздравил медиков глава ведомства.

