Фоторепортаж: Новая набережная озера Нижний Кабан

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Обновленная набережная озера Нижний Кабан открылась 15 июня.
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