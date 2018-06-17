Батыров Сабантуя-2018 наградили в Елабуге

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге определились главные батыры Сабантуя-2018. Как и в прежние годы, желающих принять участие в соревнованиях было много. Основное условие организаторов – участники должны быть жителями именно Елабуги или Елабужского района. Главными призами и в этом году стали две машины «Лада гранта» и квадроцикл.
На двух коврах в центре майдана Сабантуя за звание батыров боролись более 70 человек. Победителей определяли в разных весовых категориях. Самым зрелищным моментом соревнований стали финальные бои, которые собрали много зрителей. Правда, сюрприза не получилось: как и в прошлом году, абсолютным батыром Сабантуя в весовой категории свыше 80 кг стал Азат Кавиев, а в весовой категории до 80 кг не было равных Исламу Фаляхову. Он студент КХТУ. К слову, на пьедестале победителей, но в разных весовых категориях, стояли и два старших брата Ислама. По его словам, борьбой и спортом он увлечен с 6 лет.
Оба батыра стали обладателями автомобилей «Лада Гранта». Ключи вручил глава района Геннадий Емельянов. Как пошутили батыры, у них набирается целый автопарк призовых автомобилей. Например, у Азата Кавиева это уже третий трофей, выигранный на Сабантуе.
Как и в прежние годы, квадроцикл разыграли среди молодых борцов. В этом году его обладателем стал 18-летний Ильшат Шафиков. Кроме главных призов все трое батыров получили баранов. Победителям в других весовых категориях вручили денежные сертификаты.
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