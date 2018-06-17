В Елабуге выбрали Сабантуй сылуы-2018

В этом году за титул красавицы Сабантуя боролись пять девушек.

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На Сабантуе в Елабуге выбрали Сабантуй сылуы. Ею стала Элина Антонова из Сарманово.

Девушка хорошо знает язык, обычаи и традиции татарского народа, в этом году заканчивает Елабужский колледжа культуры и искусств. В будущем мечтает стать певицей.

В этом году на титул претендовали пять девушек, которые прошли отборочный тур конкурса. На главной сцене праздника они продемонстрировали все свои таланты и кулинарные способности.

По словам членов жюри, все пять девушек выступили достойно. Конкурсанты показали дефиле в национальных костюмах, выступили с творческим конкурсом и приготовили национальное блюдо. Кроме того, все они очень хорошо говорят на татарском языке.