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Татар-информ

17 июня 2018, 06:15

Культура

В Елабуге выбрали Сабантуй сылуы-2018

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В этом году за титул красавицы Сабантуя боролись пять девушек.

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На Сабантуе в Елабуге выбрали Сабантуй сылуы. Ею стала Элина Антонова из Сарманово. 

Девушка хорошо знает язык, обычаи и традиции татарского народа, в этом году заканчивает Елабужский колледжа культуры и искусств. В будущем мечтает стать певицей. 

В этом году на титул претендовали пять девушек, которые прошли отборочный тур конкурса. На главной сцене праздника они продемонстрировали все свои таланты и кулинарные способности.

По словам членов жюри, все пять девушек выступили достойно. Конкурсанты показали дефиле в национальных костюмах, выступили с творческим конкурсом и приготовили национальное блюдо. Кроме того, все они очень хорошо говорят на татарском языке.

 

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