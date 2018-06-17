Ученые рассказали об опасности долгого сна

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Слишком долгий сон может привести к таким же негативным последствиям в организме человека, как и нехватка сна. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMC Public Health.
Южнокорейские специалисты исследовали данные более 130 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 40 до 70 лет за период с 2004-го по 2013 год. При этом во внимание принималась информация о болезнях, образе жизни и физнагрузках. Ученые обнаружили у 30 процентов мужчин и 24 процентов женщин гипертонию и высокий уровень сахара в крови.
Ученые пришли к выводу, что данные проблемы со здоровьем возникают у тех, кто спит меньше шести и больше десяти часов в сутки. Кроме того, специалисты обнаружили, что для мужчин наиболее вредным является слишком короткий сон, а для женщин — слишком долгий.
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