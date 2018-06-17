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В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке кайтсерферу

Татар-информ

17 июня 2018, 02:30

КультураЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Казанцам расскажут о роли нанотехнологий в достижениях футболистов

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На интерактиве «Наука владеет мячом. Как современные технологии меняют спорт» слушатели узнают правду о взаимодействии спорта и науки.

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Музее естественной истории Татарстана 24 июня состоится лекторий от Yesnauka о научных исследованиях и разработках, связанных с достижениями современных футболистов, сообщает пресс-служба Yesnauka.

На интерактиве «Наука владеет мячом. Как современные технологии меняют спорт» слушатели узнают правду о взаимодействии спорта и науки. Лектор расскажет, что такое мельдоний, что первично – медицина и нанотехнологии или спортивный дух, что пьют и едят футболисты, а также достигнуты ли границы человеческих возможностей.

Последние достижения науки в области спорта осветит кандидат химических наук, доцент Химического института имени А. М. Бутлерова К(П)ФУ, научный журналист Аркадий Курамшин.

Посетители музея смогут задать интересующие их вопросы. Лекция предназначена для слушателей от 14 лет.

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Казанцам расскажут о роли нанотехнологий в достижениях футболистов

На интерактиве «Наука владеет мячом. Как современные технологии меняют спорт» слушатели узнают правду о взаимодействии спорта и науки.

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