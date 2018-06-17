Фонтан, новые спортивные и игровые площадки появятся в Гуляй-парке Елабуги

На следующей неделе в парке начнутся подготовительные работы по строительству второго этапа.

(Елабуга, 17 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На благоустройство «Гуляй-парка» в этом году выделят дополнительно 43 млн рублей. Из этой суммы 41 млн рублей – это средства республиканской казны, 3 млн рублей выделяет местный бюджет. Об этом сегодня на встрече со строителями сообщил и.о. руководителя исполкома района Ринат Хайруллин.

На следующей неделе в парке начнутся подготовительные работы по строительству второго этапа. Этим летом здесь планируется установить малые архитектурные формы, должны появиться площадки для велопробега и смотровая площадка. Кроме того, строители обещают построить детский скалодром, дополнительные игровые площадки и фонтан.

«Все эти работы мы планируем завершить в октябре-ноябре этого года. Сроки строительства отодвигаются из-за сроков поставки оборудования по установке фонтана, а также крупных элементов», – отметил Ринат Хайруллин.

Как отмечают в исполкоме, 60 процентов выделенных денег будут потрачены именно на покупку оборудования, спортивных и игровых комплексов.