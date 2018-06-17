(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В российских кинотеатрах начали внедрять систему распознавания лиц, пишет «Коммерсантъ».
Киносети «Синема парк», «Формула кино» и «Каро» начали тестировать «умные» системы считывания лиц в кинозалах. Системы состоят из видеокамер и нейросетей, способных анализировать количество посетителей, определять их возраст и пол.
Предполагается, что новые разработки позволят таргетировать рекламу и вести контроль посещаемости, чтобы избежать штрафов за неучтенных посетителей. Кроме того, получение данных о пользователях поможет настраивать рекламу и более точно планировать репертуар.
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