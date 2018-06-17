В Заинске определены места пребывания граждан во время купального сезона

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). В Заинске определены места для массового пребывания горожан и гостей города во время купального сезона, сообщает «Заинск-информ».
В этом году официально разрешено отдыхать на берегу реки Зай лишь на территории городской зоны отдыха, которую называют «городским пляжем». Однако не многие знают о том, что это популярное у населения место пляжем не считается.
В настоящее время территория оборудована для отдыха, дно водоема очищено водолазами, установлены буйки, завезен свежий песок. Запретов по купанию пока не было, осталось дождаться стабильной жаркой погоды.
Статус официального пляжа может получить прибрежная зона отдыха в Заинске-2. В этом году там купаться запрещено в связи с ремонтно-монтажными работами, которые должны начаться в ближайшем будущем. Планируется, что эта территория будет благоустроена и станет комфортным местом для отдыха горожан.
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