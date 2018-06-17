Жители Казани смогут наблюдать два астрономических феномена в июльскую ночь

(Казань, 17 июня, «Татар-информ»). Профессор Института физики КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что с 27 на 28 июля жителей Земли ожидают два астрономических феномена – великое противостояние Марса и полное лунное затмение, сообщает пресс-служба КФУ.
Наблюдать за явлениями можно будет одновременно. Такое редчайшее совпадение в последний раз происходило в 1830 году.
По словам ученого, сближения Земли и Марса происходят раз в два года. Эти события называются противостояниями, потому что красная планета в это время находится на небе на линии, соединяющей Солнце, Землю и Марс. Марс и Земля в июльскую ночь приблизятся друг к другу на расстояние 56 – 58 млн км.
Следующее сближение Марса с Землей ожидается в сентябре 2035 года. Полное лунное затмение также произойдет в ночь с 27 на 28 июля. Астроном рассказал, что Луна будет полностью находиться в тени Земли около 104 минут, примерно на 15 минут дольше, чем обычно.
Затмение будет полностью видно в странах Восточной Африки и Центральной и Южной Азии, а также в Антарктиде. Так как в европейской части России полное лунное затмение начнется при восходе Луны, казанцы смогут наблюдать в основном частную фазу затмения.
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