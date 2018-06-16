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Татар-информ

16 июня 2018, 22:36

Здоровье и среда

Воскресный фестиваль «Зеленого Фитнеса» перенесли в другой парк

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Спортивный фестиваль посвятят международному дню донора.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В воскресенье, 17 июня, в Горкинско-Ометьевском лесу вновь пройдет еженедельный фестиваль «Зеленого Фитнеса». Организаторы посвятили спортивный праздник международному дню донора.

Начало фестивальных тренировок – в 10:00. Жителей и гостей города ждут Зелфи-зарядка, аэробика, зумба, йога, кроссфит и детский фитнес.

Также для желающих организаторы проведут лотерею и розыгрыши, химическое шоу, уроки аквагрима для детей.

Перед казанцами выступят творческие коллективы города и ведущий Radio Record.

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