В результате взрыва в Афганистане погибли 26 человек

Ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка ИГ*.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Террорист-смертник устроил взрыв на востоке Афганистана в провинции Нангархар, в результате погибли 26 человек, ранено 54 человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на Tolo news.

Взрыв произошел на празднике в честь окончания Рамадана, сообщили в правоохранительных органах.

Ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка ИГ*.

Ранее Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном одностороннем перемирии с талибами в связи с окончанием священного месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение «Талибан»* также заявило о прекращении огня на три дня.

16 июня Президент Афганистана в одностороннем порядке заявил о продлении перемирия, не сказав о сроках.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.