В результате взрыва в Афганистане погибли 26 человек

Рекомендуем
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Террорист-смертник устроил взрыв на востоке Афганистана в провинции Нангархар, в результате погибли 26 человек, ранено 54 человека. Об этом сообщает RT со ссылкой на Tolo news.
Взрыв произошел на празднике в честь окончания Рамадана, сообщили в правоохранительных органах.
Ответственность за атаку на себя взяла террористическая группировка ИГ*.
Ранее Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном одностороннем перемирии с талибами в связи с окончанием священного месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение «Талибан»* также заявило о прекращении огня на три дня.
16 июня Президент Афганистана в одностороннем порядке заявил о продлении перемирия, не сказав о сроках.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.
Следующая новость
В городе трудятся 1 тыс. 549 врачей, 12 из которых являются кандидатами медицинских наук, 32 врача удостоены звания «Заслуженный врач РТ».
Спортивный фестиваль посвятят международному дню донора.
Мужчина находился в реке Кама продолжительное время, пока один из очевидцев не обратился в службу спасения.
На трассе Тюлячи – Большие Нырси произошло столкновение «Шевроле Круз» и «Сузуки Свифт».
Специальные гости матча — экс-президент Франции Николя Саркози и президент французского футбольного клуба «Лион» Жан Мишель Ола.
Авария произошла сегодня утром на 1061-м километре трассы Москва – Уфа напротив АЗС «УФА».
Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним.
Форвард признал недостаточную слаженность в действии нападения своей сборной.
Французский наставник высоко оценил о систему видеопомощи арбитрам.
Голландский наставник австралийцев назвал сегодняшнюю игру хорошим предзнаменованием для следующих матчей.
Голкипер сборной Австралии прокомментировал решение арбитра поставить пенальти в его ворота в матче против команды Франции.
Полузащитник сборной Австралии отметил, что игрокам его команды стоит принять решение арбитра и готовиться к следующим матчам.
Голкипер сборной Франции прокомментировал использование системы видеоповторов в матче чемпионата мира.