Индия повысила пошлины на товары из США

Власти Индии заявили, что оставляют за собой право в случае необходимости повысить пошлины и на другие американские товары.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Власти Индии повысили пошлины на 30 товаров из США из-за тарифов, которые Штаты ввели на сталь и алюминий. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Indian Express.

Пошлины были повышены за счет отмены льгот, которые действовали в отношении данной американской продукции.

Индия оставляет за собой право в случае необходимости повысить пошлины и на другие американские товары, говорится в заявлении, адресованном Всемирной торговой организации (ВТО).

США ввели пошлины на товары из Китая 15 июня. В ответ Китай ввел пошлины на 659 американских товаров.