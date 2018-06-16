Индия повысила пошлины на товары из США

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Власти Индии повысили пошлины на 30 товаров из США из-за тарифов, которые Штаты ввели на сталь и алюминий. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Indian Express.
Пошлины были повышены за счет отмены льгот, которые действовали в отношении данной американской продукции.
Индия оставляет за собой право в случае необходимости повысить пошлины и на другие американские товары, говорится в заявлении, адресованном Всемирной торговой организации (ВТО).
США ввели пошлины на товары из Китая 15 июня. В ответ Китай ввел пошлины на 659 американских товаров.
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