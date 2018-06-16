В Альпах при восхождении на гору погиб россиянин

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Альпах погиб альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в Женеве.
Отмечается, что консульство находится в контакте со всеми, в том числе, с полицией, спасательными службами, соответствующими швейцарскими органами.
О гибели альпиниста сообщили и в Москву, и Иркутск, отметили в диппредставительстве.
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