В Альпах при восхождении на гору погиб россиянин

Иркутский альпинист погиб при восхождении гору Маттерхорн.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Альпах погиб альпинист из Иркутской области погиб при восхождении на гору Маттерхорн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генеральное консульство России в Женеве.

Отмечается, что консульство находится в контакте со всеми, в том числе, с полицией, спасательными службами, соответствующими швейцарскими органами.

О гибели альпиниста сообщили и в Москву, и Иркутск, отметили в диппредставительстве.