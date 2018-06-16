Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» ИГ*

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Голливудская актриса и посол доброй воли управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли побывала в иракском городе Мосул, освобожденом от боевиков ИГ*. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Sumaria.
В 2014 году главарь ИГ* объявил в одной из мечетей города о создании «халифата», передает телеканал.
Сообщается, что актриса приехала в Мосул, чтобы помочь нуждающимся и ознакомиться с масштабами разрушений в городе.
В начале июля 2017 года сообщалось, что Мосул был освобожден от террористов.
Бои за город продолжались с 24 марта 2016 до 10 июля 2017 года.
В ноябре прошлого года The Independent сообщила, что во время операции по освобождению Мосула погибли 40 тыс. мирных жителей.
*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.
Следующая новость
Мужчина находился в реке Кама продолжительное время, пока один из очевидцев не обратился в службу спасения.
На трассе Тюлячи – Большие Нырси произошло столкновение «Шевроле Круз» и «Сузуки Свифт».
Специальные гости матча — экс-президент Франции Николя Саркози и президент французского футбольного клуба «Лион» Жан Мишель Ола.
Авария произошла сегодня утром на 1061-м километре трассы Москва – Уфа напротив АЗС «УФА».
Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним.
Форвард признал недостаточную слаженность в действии нападения своей сборной.
Французский наставник высоко оценил о систему видеопомощи арбитрам.
Голландский наставник австралийцев назвал сегодняшнюю игру хорошим предзнаменованием для следующих матчей.
Голкипер сборной Австралии прокомментировал решение арбитра поставить пенальти в его ворота в матче против команды Франции.
Полузащитник сборной Австралии отметил, что игрокам его команды стоит принять решение арбитра и готовиться к следующим матчам.
Голкипер сборной Франции прокомментировал использование системы видеоповторов в матче чемпионата мира.
Автор победного гола сборной Франции назвал игру против австралийцев сложной.
Президент РТ перед началом первого матча мундиаля в Казани поприветствовал высокопоставленных гостей республики.