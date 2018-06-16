Анджелина Джоли посетила бывшую «столицу» ИГ*

Город Мосул был освобожден от террористов в начале июля 2017 года.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Голливудская актриса и посол доброй воли управления верховного комиссара по делам беженцев ООН Анджелина Джоли побывала в иракском городе Мосул, освобожденом от боевиков ИГ*. Об этом сообщает RT со ссылкой на Al Sumaria.

В 2014 году главарь ИГ* объявил в одной из мечетей города о создании «халифата», передает телеканал.

Сообщается, что актриса приехала в Мосул, чтобы помочь нуждающимся и ознакомиться с масштабами разрушений в городе.

В начале июля 2017 года сообщалось, что Мосул был освобожден от террористов.

Бои за город продолжались с 24 марта 2016 до 10 июля 2017 года.

В ноябре прошлого года The Independent сообщила, что во время операции по освобождению Мосула погибли 40 тыс. мирных жителей.

*ИГ — запрещенная в России террористическая организация.