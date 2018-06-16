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В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке кайтсерферу

Татар-информ

16 июня 2018, 20:35

Политика

Соглашение о переименовании Македонии будет подписано 17 июня

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Документ о новом названии подпишут министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Соглашение о новом названии Республики Македония, которая станет называться Северная Македония, будет подписано 17 июня в поселке Псарадес на севере Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий Генеральный секретариат по делам печати и информации.

Церемония подписания запланирована на 10:30.

Соглашение подпишут министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров.

Ранее сообщалось, что Афины и Скопье договорились о переименовании страны, которая до сих пор входила в ООН как Бывшая Югославская Республика Македония.

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