Соглашение о переименовании Македонии будет подписано 17 июня

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(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Соглашение о новом названии Республики Македония, которая станет называться Северная Македония, будет подписано 17 июня в поселке Псарадес на севере Греции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на греческий Генеральный секретариат по делам печати и информации.
Церемония подписания запланирована на 10:30.
Соглашение подпишут министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров.
Ранее сообщалось, что Афины и Скопье договорились о переименовании страны, которая до сих пор входила в ООН как Бывшая Югославская Республика Македония.
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