Путин поздравил первую женщину-космонавта с 55-летием со дня полета в космос

Валентина Терешкова заявила, что хотела бы снова побывать в космосе.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин поздравил первую женщину-космонавта, Героя Советского Союза, Валентину Терешкову с 55-летием со дня одиночного полета вокруг Земли. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Полет Терешковой состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и продолжался почти трое суток.

Также Терешкова заявила, что хотела бы снова побывать в космосе. «Мне бы еще разок, и я бы успокоилась», — цитирует RT космонавта.

Ранее сообщалось, что астронавты подарили Папе Римскому комбинезон, чтобы летать в космос.