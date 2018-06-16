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В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке кайтсерферу

Татар-информ

16 июня 2018, 19:39

Происшествия

В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке кайтсерферу

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Мужчина находился в реке Кама продолжительное время, пока один из очевидцев не обратился в службу спасения.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе спасатели пришли на помощь плавающему в реке Кама кайтсерферу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в районе поселка Красный Ключ в реке плавает мужчина с парашютом за спиной. По словам заявителя, в воде мужчина находится уже давно, на берег самостоятельно выбраться не может.

Прибывшие на место спасатели со станции «ОСВОД» доставили нижнекамца на берег при помощи лодки. От медицинской помощи пострадавший отказался.

МЧС напоминает, что осваивать кайтсерфинг следует под руководством опытного инструктора. Плохо исполненный поворот может поднять серфера в воздух, при приводнении часто теряется ориентация, а доска неверно ложится на воду. При этом крайне важно быстро сбросить стропы змея, так как из-за избыточной тяги змей может протащить серфера под водой или столкнуть с другими объектами на большой скорости. Для аварийного сброса стром следует воспользоваться ножом (стропорезом).

Если змей развернулся только наполовину или неверно подобран для ветровых условий, то при неосторожном управлении серфера может поднять в воздух на высоту более пяти метров. Некомпетентное управление мощным змеем на воде, может повлечь за собой серьезные травмы или даже гибель.

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