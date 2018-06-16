Украинские силовики заставили самолет совершить посадку в Донбассе

Задержанных пилотов передали в отдел Национальной полиции Украины.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики заставили двухместный самолет Х-32 «Бекас» совершить посадку в зоне военной операции в Донбассе, пилоты были задержаны. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Около 6:30 утра по московскому времени силовики в районе населенного пункта Раздольное Донецкой области, подконтрольного Киеву, зафиксировали легкомоторный летательный аппарат, отметили в пресс-центре.

Двухместный летательный аппарат Х-32 «Бекас» вынудили к посадке, легкомоторным летательным аппаратом управляли два гражданина Украины без получения соответствующих разрешений Объединенных сил, говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотов передали в отдел Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что по требованию украинского МИД немецкое издание Deutsche Welle исправило статью, в которой конфликт в Донбассе назывался гражданской войной.