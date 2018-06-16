Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Тюлячинском районе пострадали пассажирки столкнувшихся авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На трассе Тюлячи – Большие Нырси произошло столкновение «Шевроле Круз» и «Сузуки Свифт».
В результате ДТП 19-летняя пассажирка одного из автомобилей получила ушиб плеча, еще одна пассажирка одного из авто госпитализирована в Арскую больницу с ушибом шеи и сотрясением головного мозга.
На месте аварии пожарные ПСЧ №134 отключили аккумуляторы авто и оказали помощь оперативным службам.
Мужчина находился в реке Кама продолжительное время, пока один из очевидцев не обратился в службу спасения.
На трассе Тюлячи – Большие Нырси произошло столкновение «Шевроле Круз» и «Сузуки Свифт».
Специальные гости матча — экс-президент Франции Николя Саркози и президент французского футбольного клуба «Лион» Жан Мишель Ола.
Авария произошла сегодня утром на 1061-м километре трассы Москва – Уфа напротив АЗС «УФА».
Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним.
Форвард признал недостаточную слаженность в действии нападения своей сборной.
Французский наставник высоко оценил о систему видеопомощи арбитрам.
Голландский наставник австралийцев назвал сегодняшнюю игру хорошим предзнаменованием для следующих матчей.
Голкипер сборной Австралии прокомментировал решение арбитра поставить пенальти в его ворота в матче против команды Франции.
Полузащитник сборной Австралии отметил, что игрокам его команды стоит принять решение арбитра и готовиться к следующим матчам.
Голкипер сборной Франции прокомментировал использование системы видеоповторов в матче чемпионата мира.
Автор победного гола сборной Франции назвал игру против австралийцев сложной.
Президент РТ перед началом первого матча мундиаля в Казани поприветствовал высокопоставленных гостей республики.
Открытие общественного пространства ожидается в августе, однако уже сейчас набережная открыта для отдыхающих.
Нападающий сборной Франции в матче против команды Австралии отметился забитым мячом.
Минниханов отметил, что каждый фильм режиссера – это талантливое, яркое произведение, и честное, глубокое высказывание настоящего патриота.
Подопечные Дидье Дешама обыграли «соккеруз» со счетом 2:1, автором победного гола стал Поль Погба.