Французский министр спорта посетила матч Франция – Австралия

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Матч ЧМ-2018 в группе «С» Франция — Австралия (2:1), помимо экс-президента Франции Николя Саркози, посетило еще немало видных гостей.
Вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, советником Президента РТ Минтимером Шаймиевым матч посетила министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц, а также председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Гостями ФИФА на матче были Ноэль Ле Грат, президент Федерации футбола Франции, Стивен Лоуи, президент Федерации футбола Австралии, посол фестиваля болельщиков ФИФА, экс-форвард питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.
Был также посол Казани на ЧМ-2018 — бывший капитан «Ак Барса» Алексей Морозов. Специальные гости — экс-президент Франции Николя Саркози, президент французского футбольного клуба «Лион» Жан Мишель Ола. Последний уже бывал в Казани семь лет назад, когда «Лион» встречался с «Рубином» в квалификации Лиги чемпионов.
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