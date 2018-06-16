Французский министр спорта посетила матч Франция – Австралия

Специальные гости матча — экс-президент Франции Николя Саркози и президент французского футбольного клуба «Лион» Жан Мишель Ола.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Матч ЧМ-2018 в группе «С» Франция — Австралия (2:1), помимо экс-президента Франции Николя Саркози, посетило еще немало видных гостей.

Вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, советником Президента РТ Минтимером Шаймиевым матч посетила министр спорта Франции Лора Флессель-Коловиц, а также председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Гостями ФИФА на матче были Ноэль Ле Грат, президент Федерации футбола Франции, Стивен Лоуи, президент Федерации футбола Австралии, посол фестиваля болельщиков ФИФА, экс-форвард питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков.

Был также посол Казани на ЧМ-2018 — бывший капитан «Ак Барса» Алексей Морозов. Специальные гости — экс-президент Франции Николя Саркози, президент французского футбольного клуба «Лион» Жан Мишель Ола. Последний уже бывал в Казани семь лет назад, когда «Лион» встречался с «Рубином» в квалификации Лиги чемпионов.