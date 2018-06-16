В Тукаевском районе пожарные спасли престарелую женщину из разбитой «Оки»

Авария произошла сегодня утром на 1061-м километре трассы Москва – Уфа напротив АЗС «УФА».

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). В Тукаевском районе пожарные спасли престарелую женщину из разбитой легковушки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла сегодня утром на 1061-м километре трассы Москва – Уфа напротив АЗС «УФА». Лбами столкнулись иномарка «Хендэ» и «Ока». В результате ДТП отечественный автомобиль оказался серьёзно поврежден.

Прибывшие на место пожарные ПСЧ №54 деблокировали пассажирку «Оки» и передали ее врачам. Огнеборцы также оцепили место ДТП и отключили аккумуляторы легковушек.

В результате 75-летняя женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом бедра. 77-летний водитель отечественного авто отказался от госпитализации.