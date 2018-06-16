Антуан Гризман: «Мы провели неплохой матч»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий сборной Франции Антуан Гризман, автор первого гола в ворота команды Австралии (2:1) в первом туре ЧМ-2018 на «Казань Арене» был признан лучшим игроком матча. После игры он все же посчитал, что его команде пока не хватает сыгранности.
«Я считаю, мы провели неплохой матч, показали свою силу, и замены нам здорово помогли. Я лучший? Может быть, из-за моего отношения к игре. А матчу я рад, мы показали свою силу, замены еще нам помогли», — сказал Гризман.
Комментируя пенальти, заработанный им, Антуан отметил, что не сомневался в его законности. «То, что это пенальти, я понял в момент нарушения, хотя свистка и не было. Когда игра продолжилась, я подумал, что судьи посмотрят видео и назначат пенальти. И уже затем сконцентрировался на ударе», — сказал он.
Подводя итоги матчу, Гризман признал недостаточную слаженность в действии нападения своей сборной. «Это второй матч, когда мы работаем в таком сочетании. Нам не хватает сыгранности. Да и я сам сегодня неважно себя чувствовал», — признался форвард.
А перспективы сборной Австралия на ЧМ-2018 Гризман оценил высоко. «Это сложная, хорошая команда, тактически организованная. Думаю, она способна создать проблемы в группе и датчанам, и перуанцам», — посчитал спортсмен.
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