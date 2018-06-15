Дидье Дешам: «Мы можем играть лучше»

Французский наставник высоко оценил о систему видеопомощи арбитрам.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, комментируя победу над Австралией (2:1) в первом туре ЧМ-2018, не стал скрывать недостатков в игре своей команды.

«Матч против хорошей австралийской сборной получился сложным. Нам не хватало скорости передач, плохо удавались перехваты, и это сыграло на руку австралийцам. Да, мы начали неважно, я с вами согласен. Мы высоко накрывали соперника, а это не так просто координировать. Игра закончилась атакой нашего соперника, но я не буду это объяснять, чтобы не подумали, что я оправдываюсь. В последних четырех чемпионатах мира Франция в первом матче победила только раз. Но мы можем играть лучше и будем играть лучше», — посчитал Дешам.

Говоря о просчетах французов, Дешам не согласился с оценкой своего визави Марвейка, что французы временами не знали, что им делать. «Мы позволили сопернику начать играть в привычном ему ритме, но и потом не включили скоростей, нам этого не хватало в нападении. Однако мы знали, что делать, просто делали это не очень хорошо, дали австралийцам возможность перегруппироваться, вносить коррективы в свою игру. Нам тяжело давались быстрые переходы из обороны в атаку и отбор мяча. Мы сыграли недостаточно спаянно. Нам не удавалось блокировать австралийцев, не было достаточно агрессии. Мы блокировали их в центральной зоне — соперник проходил по флангам. Я не просил игроков оставаться внизу, но они недостаточно быстро перемещались и перестраивались», — признал Дешам.

Французский наставник высоко оценил о систему видеопомощи арбитрам. «Я не хочу жаловаться, если речь идет о видеопомощнике. Я за такую помощь. Если судья не видит нарушения, почему бы ему не воспользоваться видео? Это нужная техника, но к ней еще предстоит привыкнуть. Вот и я сегодня не видел момента с пенальти в наши ворота, может быть, и там было не все ясно, но арбитр последняя инстанция. Я еще не смотрел повтор, но обязательно посмотрю. В любом случае, даже при использовании видео можно вынести два решения: назначать пенальти или не назначать», — отметил Дешам.

Наставник сборной Франции похвалил нападающего Оливье Жиру и полузащитника Поля Погба. «Вы видели игру Жиру против США в последнем нашем контрольном матче? Я думаю, он сыграл ярко. И будет здорово, если он так же сыграет против Перу. Но ярко может сыграть каждый из 23 игроков нашей команды. Погба — талантливый футболист, и что я его хорошо использую на поле, правильно, игра это показала», — констатировал Дешам.