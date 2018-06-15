Ламбертус ван Марвейк: «Мы показали хороший спектакль»

Голландский наставник австралийцев назвал сегодняшнюю игру хорошим предзнаменованием для следующих матчей.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер сборной Австралии остался доволен игрой своей команды, проигравшей Франции (1:2) в первом туре ЧМ-2018 на «Казань Арене», но раскритиковал пенальти в свои ворота и расстроился из-за результата.

«Я чувствую гордость и разочарование. Мы показали хороший спектакль. Думаю, мы хорошо поработали, никто не ожидал от нас такой игры против сборной Франции. Были моменты, когда они не знали, что делать — об этом говорили сами французские игроки. Мы пропустили с пенальти, отыгрались, а в концовке был гол-счастливчик Погба. Думаю, мы сегодня заслужили, как минимум, ничью, на 95 процентов выполнив план на игру, я не могу ругать, скорее похвалю своих игроков», — сказал Марвейк.

Голландский наставник австралийцев посчитал сегодняшнюю игру хорошим предзнаменованием для следующих матчей. «Последние четыре недели мы хорошо работали, и я видел, что команда хорошо готова. Меня вчера спрашивали, не проиграем ли мы 0:5. Нет, и сегодняшний матч это подтвердил. Как и то, что содержание нашей игры в сегодняшнем матче — неплохой повод для того, чтобы с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее. У нас есть повод для гордости», — отметил он.

Разумеется, Марвейк прокомментировал пенальти в ворота его команды. «Я не видел этого момента, но не думаю, что это был пенальти. Ридсон прибежал издалека, успел на свою позицию. Он проделал большой путь в последнее время, и думаю, что сыграл хорошо. Сложный момент для арбитра в присутствии 50 тыс. зрителей (по протоколу на игре присутствовало 41 тыс. 279 человек — прим. Т-и). Судья находился рядом, но человеку свойственно ошибаться. Я подумал, что арбитр должен быть честным. Когда ты не знаешь, какое решение принимать — бежишь к монитору. Я получил разные мнения об этом моменте, но из 10 человек 7 были уверены в правомерности пенальти, сам его еще не видел. Если сомневаешься, пенальти лучше не назначать», — посчитал Марвейк.

Говоря о системе видеоповторов, WAR, наставник сборной Австралии отметил ее перспективность. «По-моему, это только начало, нам предстоит многому научиться. Я же предпочитаю говорить об игре», — пояснил он.

Марвейк сказал, что в какой-то момент французы на поле растерялись. «Я слежу за своей командой. Но я уже сказал, что в определенный момент мне показалось, что французы не знали, что делать. Не буду больше о них говорить. Желаю удачи сборной Франции», — резюмировал главный тренер австралийцев.