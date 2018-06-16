Мэтью Райан: «Решение арбитра неубедительно — пенальти в наши ворота не было»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Вратарь сборной Австралии по футболу Мэтью Райан после поражения от сборной Франции в матче чемпионата мира в Казани заявил, что судья ошибочно назначил пенальти в его ворота.
Во втором тайме в штрафной сборной Австралии упал французский нападающий Антуан Гризманн. Арбитр Андрес Кунья сначала не отреагировал на это, но после подсказки арбитра видеоповторов назначил пенальти. «Я не хочу оправдываться, но я не фанат этой техники. Я думаю, что решение арбитра не убедительно — он, очевидно, принял свое решение, а пенальти не было. В видео не оказалось доказательств того, что пенальти действительно был. Я разговаривал с Джошем (защитником Джошуа Рисдоном), и он также мне сказал, что коснулся мяча. И что еще я сейчас могу сказать?» — отметил Райан.
Также голкипер добавил, что его команда провела хорошую игру. «Иногда так случается — сегодня удача нам не улыбнулась. Но что мы сейчас можем поделать? Я очень горжусь нашей командой, мы провели хороший матч. Мы только можем совершенствоваться после сегодняшнего матча. Также у нас осталось еще два очень важных матча. Я думаю, что мы точно стали более уверенными, что выиграем какой-нибудь из оставшихся матчей», — добавил футболист.
Австралийцы в первом матче чемпионата мира в Казани уступили французам со счетом 1:2. Также столица Татарстана примет игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).
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