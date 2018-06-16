В Пентагоне сообщили о превосходстве российских Ми-17 над американскими Black Hawk

Black Hawk не могут летать на больших высотах и не могут быть использованы в отдаленных районах Афганистана, куда летают Ми-17.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Американские вертолеты UH-60 Black Hawks, которые США начали поставлять в Афганистан, не такие эффективные, как российские Ми-17, которые они должны заменить. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад офиса генерального инспектора Пентагона.

«Переход (с Ми-17 на UH-60) создает ряд сложностей, которые пока не удается решить», — говорится в докладе.

Black Hawk не обладают такой грузоподъемностью как Ми-17, в результате приходится задействовать два Black Hawk для доставки такого объема грузов, который перевозит один Ми-17, отметили в Пентагоне.

В отличие от Ми-17, Black Hawk не могут летать на больших высотах, следовательно не могут быть использованы в отдаленных районах Афганистана, куда летают Ми-17, сообщили в Министерстве обороны США.

В феврале этого года стало известно, что Вашингтон планирует заменить поставленные для афганских ВС вертолеты Ми-17 российского производства на американские Black Hawk.