Аарон Муй: «Все только и говорят о решении судьи назначить пенальти в наши ворота»

Полузащитник сборной Австралии отметил, что игрокам его команды стоит принять решение арбитра и готовиться к следующим матчам.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Австралии Аарон Муй после поражения от французов в матче чемпионата мира в Казани отметил, что игрокам его команды стоит принять неоднозначное решение арбитра.

Во втором тайме уругвайский рефери Андрес Кунья после видеопросмотра назначил пенальти в ворота сборной Австралии. «Сейчас все только и говорят об этом решении: футболисты, болельщики. Со стороны казалось, что он (защитник сборной Австралии) задел мяч. Мы должны принять это решение и готовиться к следующим матчам. До самой последней минуты мы выкладывались на полную и хотели забить. Нужно сохранить этот позитивный настрой», — отметил Муй.

Австралийцы в первом матче чемпионата мира в Казани уступили французам со счетом 1:2. Также столица Татарстана примет игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).