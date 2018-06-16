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Алексей Анисимов

16 июня 2018, 16:53

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Уго Льорис о пенальти в ворота австралийцев: «Решение арбитра нельзя отменить»

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Фото: Ильнар Тухбатов


Голкипер сборной Франции прокомментировал использование системы видеоповторов в матче чемпионата мира.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Вратарь сборной Франции по футболу Уго Льорис после победы над сборной Австралии на чемпионате мира в Казани заявил, что игроки должны смириться с введением системы видеоповторов в футболе. 

Первый мяч сборной Франции в этой игре был забит с пенальти, который арбитр назначил после видеоповтора. «Это был спорный момент, и решение было принято в нашу пользу. Рефери нужно было несколько секунд на просмотр видео, он вмешался в напряженный момент игры. Нам остается смириться с этим, это нельзя переиграть. Я просто футболист и принимаю решения ФИФА. Сегодня дело сделано, нам сосредоточиться на следующих матчах. Сборные Перу и Дании буду играть между собой, для нас это хорошая возможность проанализировать их игру. Следующий игры будут тяжелыми, поэтому нам очень важно сконцентрироваться», — подчеркнул Льорис. 

Французы обыграли австралийцев в первом матче чемпионата мира в Казани со счетом 2:1. Также столица Татарстана примет игры Испания — Иран (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня), Корея — Германия (27 июня), матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).

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