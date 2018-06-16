В Набережных Челнах отметили 55-летний юбилей системы здравоохранения

В городе трудятся 1 тыс. 549 врачей, 12 из которых являются кандидатами медицинских наук, 32 врача удостоены звания «Заслуженный врач РТ».

(Набережные Челны, 16 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах отметили День медицинского работника и 55-летний юбилей системы здравоохранения.

Торжество прошло в ДК «Энергетик», зал был полон, в первых рядах сидели ветераны отрасли, в руках которых белели букеты хризантем.

Отметим, что в городе трудятся 1 тыс. 549 врачей, 12 из которых являются кандидатами медицинских наук, 32 врача удостоены звания «Заслуженный врач РТ», один — «Заслуженный врач РФ», трое имеют звание «Заслуженный работник здравоохранения РТ».

От имени руководства города медиков поздравила заместитель главы муниципального образования Флера Андреева. «Сегодня 55 лет со дня создания системы здравоохранения Набережных Челнов. И за то, что здравоохранение Автограда считается одним из лучших в Татарстане, в первую очередь мы благодарны ветеранам медицинской отрасли. Вы воспитали достойных учеников, которые продолжают заложенные вами традиции», — сказала она, обращаясь к залу.

Далее состоялось награждение отличившихся. Так, благодарности мэра получили семь медиков. Председатель Комитета Гососвета РТ по социальной политике Светлана Захарова вручила благодарственные письма Председателя Госсовета РТ трем представителям челнинского здравоохранения. Также 14 челнинцев из ее рук получили почетные грамоты «За заслуги в развитии отрасли здравоохранения и в связи с Днем медицинского работника» Министерства здравоохранения Татарстана.

От имени депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной глава Управления здравоохранения города Олег Сабаев вручил главный приз победительнице конкурса народного признания «Лучший детский врач — 2018 года» — ею стала врач-педиатр детской поликлинники № 5 Айсулу Ахмадиева.

Также на торжестве показали видеоролик о том, как врачи БСМП спасали жизнь молодой девушки, которая упала с девятого этажа. Ей сделали 12 сложных операций, позже установили протез, и она начала ходить. Недавно девушка стала мамой. Бывшая пациентка, выйдя на сцену, расплакалась от нахлынувших эмоций и горячо поблагодарила врачей.